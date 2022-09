Diplomatie Scholz will vor UN russischer Propaganda entgegentreten

Die Rede von Scholz vor der Generalversammlung habe den Anspruch, Vorschläge zu machen, was die Zeitenwende im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine für die UN bedeute, machten die Regierungskreise weiter deutlich. Scholz werde die Rede voraussichtlich zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr Ortszeit halten (0.00 Uhr bis 2.00 Uhr deutscher Zeit am Mittwochmorgen).

Kein bilaterales Treffen von Scholz mit Biden geplant

Ein bilaterales Treffen des Kanzlers mit US-Präsident Joe Biden am Rande der Generalversammlung ist nach Angaben der Regierungskreise nicht geplant. Scholz werde auf Biden aber bei mehreren Gelegenheiten in größerem Rahmen treffen. Am Mittwoch ist unter anderem ein Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres geplant. Sollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Generalversammlung anreisen, wolle Scholz sich auch mit diesem bilateral treffen.

Scholz will nach diesen Informationen zudem an einem von Guterres einberufenen Gipfel zur Ernährungssicherheit teilnehmen. Außerdem werde der Kanzler für die von der Bundesregierung am 25. Oktober geplante Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine werben - genauso wie für ambitionierte Ergebnisse des Klimagipfels in Ägypten im November. Nach den Informationen aus den Regierungskreisen plant der Kanzler zudem einen Redaktionsbesuch bei der New York Times und die Aufzeichnung einer Sendung des US-Fernsehsenders NBC.

Der Kanzler will sich in New York zudem mit Vertretern jüdischer Organisationen treffen. Es ist sein erster Besuch in New York und bei den Vereinten Nationen seit seinem Amtsantritt vor neun Monaten.

Baerbock reist per Linienflug an

Außenministerin Annalena Baerbock will an diesem Dienstag ebenfalls zur UN-Generalversammlung reisen. Nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts will die Grünen-Politikerin mit einem Linienflug nach New York fliegen. In Regierungskreisen hieß es, ob es gemeinsame Termine von Scholz und Baerbock am Rande der UN-Versammlung geben werde, sei noch offen.