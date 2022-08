Im Jahr 2002, nach über 25 Jahren Bühnenabstinenz des Originals, gründete sich die Band. Fans der Dire Straits bedauerten, dass die Rock-Band nicht mehr live zu erleben war. Doch mit der Gründung der Tribute-Band änderte sich das.

Andreas Leisner (Gitrarre und Gesang), Sebastian Netz (Bass), Oly Wahner (Schlagzeug) und Moritz Schuster (Keyboard) verpassen den musikalischen Waffenbrüdern eine Renaissance. Sie verstehen es nicht nur, die Hits der Dire Straits live zu reproduzieren – sie geben auch den Geist und die Atmosphäre des Originals wieder.

Eine Rockshow der Extraklasse bei Kornwestheim rockt

Bei Kornwestheim rockt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein über zweistündiges Programm. Sie werden von den „Brothers in Arms“ entführt in die musikalische Geschichte der Dire Straits. Von „Downto the Waterline“, „Sultans Of Swing“, „Telegraph Road“, „Money For Nothing“ über „Lady Writer“ bis hin zu „Brothers in Arms“ fehlt keiner der legendären Hits. Die Show, die Präsenz und vor allem der hohe musikalische Anspruch der Band, überzeugte in bisher rund 750 Live-Shows die Konzertbesucher und spricht für eine professionelle Performance.

Kornwestheim rockt 2022

„Brothers in Arms“ sind die dritte Band bei Kornwestheim rockt. Den Anfang machte „Jackson One“, gefolgt von „Mode Machine“. Am 23. August steht die Rammstein-Tribute-Band „Übermensch“ auf der Bühne. Die Udo-Tribute-Band aus Österreich ist am 30. August der krönende Abschluss.

Jede Band zählt zur besten in ihrem Genre, versichert der Organisator von Kornwestheim rockt, Johannes Leichtle. „Wir haben auch dieses Jahr wieder versucht keine Wiederholungen zu machen. Alle Bands treten dieses Jahr zum ersten Mal bei Kornwestheim rockt auf.“

Los geht es jeden Dienstag um 18 Uhr mit dem Verkauf von Speisen und Getränken, die Konzerte beginnen um 18.30 Uhr. Das Gelände rund um den Marktplatz ist nicht abgesperrt, so können die Gäste kommen und gehen, wann sie möchten.

Mehr Informationen zu Kornwestheim rockt gibt es im Subchannel der Kornwestheimer Zeitung oder auf der Internetseite des Konzertreihe.