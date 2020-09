Ditzingen - Unbekannte haben am Wochenende in einem städtischen Waldstück am Alemannenweg in Ditzingen drei Bäume gefällt. Laut der Polizei gingen die Täter unfachmännisch vor und mussten wohl mit einer Kettensäge mehrfach ansetzen. Danach entfernten sie sich und ließen die Bäume zurück. Bereits vor einigen Wochen wurde rund 500 Meter entfernt unberechtigt ein Baum geschlagen.