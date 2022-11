Drittligist SV Kornwestheim Sieg wird wohl zur Niederlage

Der HCOB stelle sich als „unfairer Verlierer“ dar, heißt es in einer Mitteilung des SVK-Abteilungsleiters Andreas Postl, der daran erinnert, dass Gästetrainer Matthias Heineke am Samstag zum in der Höhe verdienten Sieg gratuliert hatte. In der sehr torreichen Partie hätten die Keeper auch „bestimmt keine entscheidende Rolle“ gespielt. Oppenweiler aber scheine in seinem Drang, unbedingt aufzusteigen zu wollen, jedes Mittel Recht zu sein, so Postl. „Wenn es sportlich nicht reicht, ist man sich nicht zu schade, es am grünen Tisch einzuklagen.“ Das Verhalten des HCOB sei schockierend.