Heidelberg - Die Binnenschiffer sehen niedrige Pegelstände in Flüssen als ein andauerndes Problem und rechnen mit Konsequenzen für die Frachtschifffahrt. "Die Stimmung ist in unserer Branche ziemlich am Boden", sagte Binnenschifffahrts-Präsident Martin Staats der "Rhein-Neckar-Zeitung" in Heidelberg. Die Branche werde sich den neuen Bedingungen anpassen müssen.