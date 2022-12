Dürre und Terror Somalia kurz vor einer Hungersnot

Im September überfiel Al-Shabaab einen Hilfskonvoi mit Nahrungsmitteln in der Provinz Hiiraan und tötete dabei 20 Menschen, unter ihnen Frauen und Kinder. "Auf dem Höhepunkt der humanitären Krise sprengen die Terroristen Brunnen in die Luft, verhindern Hilfstransporte und hindern Menschen daran, die von der Dürre am schlimmsten betroffenen Gebiete zu verlassen", sagte Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud wenig später vor der UN-Generalversammlung in New York.

Der Überfall war der Ausgangspunkt für eine ungewöhnliche Koalition zwischen den sonst auf Autonomie bedachten somalischen Dorf-Clans mit dem Militär. Es geht um zwei Ziele: die drakonische Herrschaft der islamistischen Terroristen zu beenden, und die bevorstehende Hungersnot abzuwenden.

Terrormiliz macht das Leben zur Hölle

Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud hatte im Mai dieses Jahres zum Beginn seiner Präsidentschaft versprochen, sein Land von Al-Shabaab zu befreien. Somalia wird bei seinem Kampf gegen die Terrormiliz von den USA und der Türkei unterstützt.

"Wir werden weiterkämpfen bis der letzte Al-Shabaab-Kämpfer Hiiraan verlassen hat", sagt Hassan Hayow, einer der Clanführer in Zentralsomalia. Seit Jahren habe die Miliz das Leben in der Region zur Hölle gemacht. Der stellvertretende Informationsminister Abdirahman Yusuf sagt, Al-Shabaab nutze die Zivilisten im Kampf gegen das Militär als menschliche Schutzschilde. Viele Somalier flüchten daher in die Städte, um sich vor den Gefechten in den Dörfern in Sicherheit zu bringen - und vor den Racheakten der Extremisten. Ihre Felder und ihr Vieh müssen sie zurücklassen.

Auch in der Region Galguduud, wo Al-Shabaab noch immer etwa die Hälfte des Gebiets kontrolliert, haben die Extremisten viel Unheil angerichtet und die von der Dürre verursachte Nahrungsmittelkrise noch schlimmer gemacht. In den vergangenen sechs Monaten zerstörten sie Brunnen, brannten Häuser ab und beschädigten Mobilfunkmasten. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, bezeichnete die Zerstörung von für die Zivilbevölkerung unentbehrliche Brunnen als Kriegsverbrechen.

Die Not der Bevölkerung wächst Woche um Woche. Schon jetzt sind nach UN-Angaben 90 Prozent der Menschen von den Auswirkungen der Dürre betroffen. OCHA geht davon aus, dass Somalia im kommenden Jahr 2,27 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für 7,8 Millionen Menschen benötigen wird.