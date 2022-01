«Echte Chance» Wie das Aus von Hartz IV Bedürftigen helfen soll

Die Ampel will mit dem Bürgergeld, das laut Koalitionsvertrag "anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV)" eingeführt werden soll, das Agieren in den Jobcentern spürbar ändern. Der FDP-Sozialexperte Pascal Kober sagte am Donnerstag im Bundestag: "In den letzten 16 Jahren ist es nicht gelungen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen einmal dauerhaft unter 700 000 zu drücken." Das habe mit dem Umgang mit den Menschen in den Jobcentern zu tun. "Sorgfältig und einfühlsam" sollten dort künftig die Fähigkeiten der Arbeitslosen festgestellt werden, so der FDP-Experte. Neu sei das Vertrauen in ihre Kompetenzen.