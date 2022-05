Wiesbaden - Wegen der Inflation bleibt Arbeitnehmern in Deutschland weniger Geld in der Tasche - trotz deutlich steigender Löhne. Der Anstieg der Verbraucherpreise zehrte Zuwächse auf dem Gehaltszettel im ersten Quartal mehr als auf, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.