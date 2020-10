Kornwestheim Finanzspritze von Bund und Land

Der Grund: Aus dem Finanzausgleich des Landes wird es um 5,5 Millionen Euro weniger geben als in diesem Jahr, und auch die Gewinne der städtischen Töchter in Höhe von 1,5 Millionen Euro, die in diesem Jahr auf der Habenseite verbucht werden konnten, werden fehlen. Außerdem steigen die Zuschüsse für Kindertagesstätten (zwei Millionen) und die Umlagen an den Landkreis (ebenfalls zwei Millionen). Langfristig soll das Rathaus bei den Sach- und Dienstleistungen sparen, außerdem soll deutlich weniger neues Personal eingestellt werden. Geplant ist, im kommenden Jahr nur 34 neue Stellen zu schaffen – weniger als die Hälfte im Vergleich zu 2020.

Auch Bietigheim will Schulen und Kitas nicht vernachlässigen

Knecht plädiert dafür, für die kommenden Jahre Schwerpunkte auf die Digitalisierung sowie die Bildung und Betreuung zu setzen. Man habe zudem große Aufgaben im Bereich Mobilität, aber auch bei den Themen Klimawandel, Energie und Wohnen vor sich. Der Ludwigsburger Gemeinderat soll den Haushalt für das kommende Jahr Mitte Dezember beschließen.

Auch in Bietigheim soll weiter in die Bildung investiert werden – trotzt schwieriger Haushaltslage. Man priorisiere „Pflichtaufgaben wie Kitas und Schulen“, heißt es aus dem Rathaus. Jedes Projekt müsse aber mit dem Blick auf die Kosten und die zeitliche Umsetzung auf den Prüfstand. In den Büchern der einst reichen Stadt steht im Ergebnishaushalt in diesem Jahr ein Defizit von 27 Millionen Euro. Mit zehn Millionen Kompensation von Bund und Land kann die Summe etwas gedrückt werden. Für das nächste Jahr rechnet die Verwaltung mit einem Minus von 20 Millionen Euro.