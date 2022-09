Die Dokusoap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" auf Vox schalteten 0,74 Millionen Menschen ein (2,9 Prozent). Der Actionthriller "xXx 2 - The Next Level" auf RTLzwei lockte 0,65 Millionen (2,5 Prozent) vor die Mattscheibe. Das Science-Fiction-Märchen "E.T. - Der Außerirdische" auf ZDFneo interessierte am Freitagabend 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (2,4 Prozent).