Eintracht Frankfurt Ohne Kostic gegen Königliche: Zwischen Pokal und Posse

Kostic vor Wechsel in die Serie A

Krösche betonte "den breiten Kader" und "das sehr hohe Vertrauen in die Jungs". Nach einem Streik, mit dem Kostic schon im Sommer 2021 seinen Wechsel hatte erzwingen wollen, spielte er furios auf. "Filip hat sich in der abgelaufenen Saison mustergültig verhalten und einen großen Anteil am Gewinn der Europa League", betonte Krösche. Doch seinen bis Juni 2023 gültigen Vertrag wollte er trotz des Titels und Champions-League-Perspektive nicht mehr verlängern.

Für Chefcoach Oliver Glasner dürfte damit eine Posse enden, die er zuletzt schon nur noch schnippisch kommentiert hatte. "Ich habe ihn ausgewechselt, damit er für den Saisonauftakt in Italien topfit ist", antwortete der Österreicher jüngst nach dem 1:6 gegen die Bayern augenzwinkernd. Auch er dürfte den Abgang bedauern, doch so herrscht rund drei Wochen vor Schließung des Transferfensters immerhin Klarheit. Am Mittwochabend soll das Hin und Her schon vergessen sein.

"Es liegt in unserer DNA, jedem Gegner Probleme bereiten zu können", sagte Torhüter Kevin Trapp. Besonders in internationalen Spielen. Extraklasse und große Durchhänger hatten sich in der Spielzeit 2021/22 regelmäßig abgewechselt. Durchwachsen lief es aber nur in der Bundesliga mit Platz elf. Mit großen Gegnern und riesiger Aufmerksamkeit hatte Glasners Team dagegen keine Probleme, wie es im Frühjahr gegen Barça, West Ham United und die Glasgow Rangers auf dem Weg zur ersten internationalen Trophäe seit 1980 eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte.

Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Eintracht Frankfurt: Trapp - Touré, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Lenz - Lindström, Götze - Kolo Muani

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)