Eishockey NHL: Stützle und Seider mit Erfolgserlebnissen vor WM

Auch Tim Stützle reist mit einem Erfolgserlebnis zur deutschen Auswahl, die bei der WM in Finnland mit den NHL-Spielern besser abschneiden will als zuletzt bei den Olympischen Spielen in Peking. Stützle hatte beim 4:2 der Ottawa Senators gegen die Philadelphia Flyers eine Torvorlage und schraubte seine Ausbeute in seiner zweiten NHL-Saison auf 58. Zu seinen 36 Vorlagen kamen 22 Treffer.