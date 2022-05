Eishockey-Weltmeisterschaft DEB-Team gewinnt spannendes WM-Duell mit Slowakei

Grubauer war geschafft, aber happy. "Das ist einfach so geil, wenn man vor einer Heimkulisse in Finnland spielt", lobte er die deutschen Fans für deren Unterstützung in der Halle im Sport1-Interview. "Die Slowaken fighten immer bis zum bitteren Ende. Und die nächsten Spiele werden nicht einfacher - da müssen wir wieder Gas geben!", forderte der glückliche Goalie, der an diesem Abend nur die warme Halle und das weiche Eis kritisieren musste. "Jetzt haben wir einen Tag frei - und dann geht der ganze Spaß wieder weiter."