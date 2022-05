Eishockey-WM DEB-Team will mit Sieg gegen Tschechien ins Halbfinale

Die Ausgangslage

Das deutsche Team hat die beste WM-Vorrunde ihrer Geschichte hingelegt. Fünf Siege in sieben Spielen brachten Gruppenplatz zwei. Sogar die abschließende Penalty-Niederlage gegen die starken Schweizer nahm Söderholms Mannschaft als Mutmacher. "Wenn wir weiter unsere Arbeit machen, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance", versicherte Verteidiger Korbinian Holzer. Angreifer Marcel Noebels mahnte indes: "Am Donnerstag fragt aber keiner mehr, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Da zählt nur siegen oder verlieren." Bei einer Niederlage ist die WM für das deutsche Team vorbei. Bei einem Sieg gibt es in Tampere zweimal die Chance auf eine Medaille.