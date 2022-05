Eishockey-WM Sieg für Eishockey-Team - Wie schwer ist Stützle verletzt?

Ob Stützle im vierten der sieben Vorrundenspiele am Donnerstag (16.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Dänemark dabei sein kann, war zunächst unklar. "Das ist natürlich bitter, wenn du einen Spieler so früh verlierst. Wir haben wichtige Spiele jetzt. Hoffen wir, dass alles okay ist", sagte Bundestrainer Toni Söderholm.