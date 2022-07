EM in England "Kann mich mal jemand kneifen?" - England träumt vom Titel

Klar ist: Wenn ihr Team in Wembley so auftritt wie in Sheffield, wird es für jeden Gegner schwer werden. Der "Telegraph" nannte den Halbfinal-Auftritt etwas brachial eine "Zerstörung der Schwedinnen". Beth Mead (34. Minute), Lucy Bronze (48.), Alessia Russo (68.) und Fran Kirby (76.) beendeten mit ihren Toren nach drei verlorenen Halbfinals (EM 2012, WM 2015, EM 2017) die Negativserie der Lionesses, die erstmals seit 2009 wieder ein EM-Endspiel erreicht haben.