EM-Qualifikation Moukoko trifft doppelt: U21 feiert Revanche gegen Polen

Die EM-Qualifikation und den Gruppensieg hatte der Titelverteidiger schon zuvor sicher. Mit dem Spiel in Polen begann für Di Salvo und sein Team daher schon die Vorbereitung auf die Endrunde. Im Juni 2023 will Deutschland in Georgien und Rumänien nach zuletzt drei Final-Teilnahmen in Serie und zwei Titeln erneut ein erfolgreiches Turnier spielen. Im Herbst folgen Tests gegen die Top-Nationen.