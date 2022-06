EM-Qualifikation Von der Revanche zur Titel-Mission: Wichtiges Jahr der U21

"Wir wollen auf jeden Fall unsere Revanche"

Die erste Aufgabe auf dem Weg dorthin ist das letzte Quali-Spiel in Polen am 7. Juni (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Lodz. Sportlich ist die Partie bedeutungslos, an Motivation dürfte es dem Team aber nicht mangeln. "Wir wollen auf jeden Fall unsere Revanche", sagte Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Das 0:4 gegen Polen im Hinspiel im November sehen die Verantwortlichen rückblickend als einen Wendepunkt in der Entwicklung der aktuellen U21-Generation. "Ab dem Zeitpunkt hatten wir eine ganz andere Intensität", urteilte Di Salvo.