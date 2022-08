EM-Test gegen Belgien Nach Ausfall von Bruder: Franz Wagner glänzt bei Debüt

Auf Anhieb bester Werfer

Mit 23 Punkten war Wagner auf Anhieb bester deutscher Werfer und deutete an, wie sehr er der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes beim Turnier vom 1. bis 18. September mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin helfen kann. "Er hat das richtig gut gemacht", lobte Bundestrainer Gordon Herbert den Senkrechtstarter, der bereits in seiner ersten NBA-Saison für viel Furore gesorgt hatte. "Er hat gezeigt, welche Qualität in ihm steckt", sagte Herbert, "er ist ein einzigartiges Talent, das eine große Rolle bei uns haben wird und auch haben will."