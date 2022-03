Energie Belgisches Unternehmen plant LNG-Terminal in Wilhelmshaven

TES plant dort schon eine Anlage zur Produktion von Wasserstoff. Dieser wird in anderen Ländern zunächst mit Hilfe von Ökostrom aus Wasser gewonnen (Elektrolyse) und kommt - mit CO2 chemisch gebunden in Erdgas beziehungsweise Methan - per Schiff in Deutschland an. Ein Teil kann dann in Wasserstoff zurückverwandelt, ein Teil des Erdgases ins Versorgungsnetz gegeben werden. Um "grünes" Gas handelt es sich, wenn bei der späteren Verbrennung kein zusätzliches CO2 frei wird.