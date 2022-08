Energie Zweifel und offene Fragen bei der Gasumlage

Berlin - Zweifel und Kritik an der umstrittenen Gasumlage reißen nicht ab. Der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse hat Nachbesserungen gefordert. "Als Freie Demokaten setzen wir uns dafür ein, dass mit der Gasumlage ausschließlich Unternehmen unterstützt werden, die sich in einer marktgefährdenden Schieflage befinden", sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wäre gut beraten, an dieser Stelle nachzuschärfen und die Grundlage für die Umlage anzupassen.