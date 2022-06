Energie Gasverbrauch: "Wirtschaftsweise" will Prämien für Haushalte

Zuvor hatte sich auch der Verbraucherexperte Peter Kenning gegenüber dem "Handelsblatt" für Prämien für sparsame Haushalte beim Thema Gas ausgesprochen. Habeck schließt als Konsequenz aus den gesenkten russischen Gaslieferungen auch gesetzliche Maßnahmen nicht aus. Am Donnerstagabend hatte der Grünen-Politiker in den ARD-"Tagesthemen" nicht ausgeschlossen, dass es dabei auch um die Herabsetzung der vorgeschrieben Mindesttemperatur in Wohnungen gehen könnte. Ein Sprecher Habecks nannte am Freitag keine konkreten Maßnahmen und sprach von einer Prüfung.