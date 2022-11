Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die geplante Gaspreisbremse gegen Kritik verteidigt. "Wir nehmen eine soziale Unspezifität in Kauf, damit wir schnell helfen können", sagte der Grünen-Politiker in einem am Sonntag veröffentlichten ntv-Interview. Die Zuschüsse bekämen auch Leute, die sie nicht brauchten.