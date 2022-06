Energie Habeck sucht nach neuen Produkten für Raffinerie Schwedt

"Schwedt zu Leuna" machen

Habeck sagte beim ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow, Ziel sei, "Schwedt zu Leuna" zu machen. Gemeint ist die mitteldeutsche Raffinerie in Sachsen-Anhalt, die wie PCK in Schwedt russisches Öl aus der "Druschba"-Pipeline bezieht. Die Bundesregierung will im Rahmen des EU-Embargos gegen Russland auf Öl-Importe über diese Pipeline verzichten. Vor allem für Schwedt werden noch Alternativen gesucht.