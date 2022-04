Momentan wird ihren Angaben zufolge an einer Neuausrichtung der bereits laufenden Kampagne "Deutschland macht's effizient" gearbeitet. Dabei soll es neben Energieeffizienz auch um den Ausbau erneuerbarer Energien, Wärme und das Thema Energiesparen gehen. Geplant sind Plakate, Digitale Screens an Haltestellen oder auch Anzeigen in Zeitungen. Digitale Energiesparanzeigen seien auch bereits etwa bei Google, Facebook oder Instagram geschaltet worden.