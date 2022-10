Vor einem Monat war der Verband noch davon ausgegangen, dass die Speicher in Rehden und im bayerischen Oberpframmern-Wolfersberg das Speicherziel nicht schaffen. "Der Gasspeicher Wolfersberg kann nun doch das Füllstandsziel von 95 Prozent erreichen", sagte Bleschke am Donnerstag. Der Speicherbetreiber habe erhebliche Anstrengungen unternommen, um erhöhte Einspeicherungen technisch zu ermöglichen. Auch aktuelle Bedingungen hätten einen Beitrag geleistet. So habe bei gleichem Volumen mehr Energie gespeichert werden können. Ein Grund dafür sei, dass der Brennwert des gespeicherten Erdgases etwa durch verstärkte LNG-Lieferungen nach Europa erhöht sei.