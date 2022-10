Sorge in Norwegen wegen Drohnen-Sichtungen

Norwegen grenzt im hohen Norden an Russland. In den vergangenen Wochen sind in dem skandinavischen Land immer wieder Drohnen über sensibler Infrastruktur gesichtet worden, unter anderem über Öl-Plattformen in der Nordsee und Flughäfen. Mehrere Flughäfen mussten deshalb kurzzeitig gesperrt werden.