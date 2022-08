Energie Spahn regt AKW-Weiterbetrieb bis Ende des Gasmangels an

Es sei fatal für Deutschland und Europa, mitten in dieser Energiekrise sechs Prozent der deutschen Stromproduktion vom Netz zu nehmen. "Ich würde die Kernkraftwerke so lange länger laufen lassen, so lange die Gasmangellage dauert." Wie lange das dauere, müsse man sehen. "Was in drei oder fünf Jahren ist, darüber können wir dann noch streiten."