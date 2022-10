Energiekrise Behörde vorsichtig optimistisch bei Gasversorgung im Winter

Nur in einem von vier Modellen muss eine Mangellage ausgerufen werden - dann bekäme die Wirtschaft nur noch Gas-Zuteilungen und nicht mehr so viel wie sie haben will. In diesem Szenario lässt eine Kältephase im Februar den Gasverbrauch nach oben schnellen und die Differenz zwischen Importen und Exporten ist groß - es bleibt also relativ wenig Gas, das nach Deutschland geleitet wurde, im Inland. Dann drohe "eine Gasmangellage ab Ende Februar [...], weil die Speicher dann annähernd leer wären", heißt es in dem Behördendokument.