Energiewende Verbände: Häfen nicht genug für Windenergieausbau gerüstet

Außerdem müssten die Häfen zu "multifunktionalen Standorten" ausgebaut werden, die die Wertschöpfung an Land mit den wetterabhängigen Baustellen auf See verknüpfen. "So reduzieren sie CO2 und schaffen eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und damit Beschäftigung, indem sie Ausbau, Rückbau und Recycling sowie die damit verbundenen Produktionsverbundsysteme zusammenführen." Aus Sicht von WAB-Geschäftsführerin Heike Winkler bekommen Hafen- und Werftstandorte so "eine strategische Bedeutung, um Klimaschutz mit Wertschöpfung und Beschäftigung zu verbinden". Derzeit leiste dies in Deutschland kein Hafen-Standort, so BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger. "Viele Länder in Europa haben sich bereits auf den Weg gemacht. Deutschland muss diese Chance nutzen."