England-Pokal Liverpool gewinnt FA Cup gegen Chelsea im Elfmeterschießen

Es ist das erste Mal, dass Klopp den Wettbewerb mit seiner Mannschaft gewinnt. Der 54-Jährige ist außerdem der erste deutsche Trainer, dem das in England gelingt. Zuvor hatte Liverpool in dieser Saison schon den Ligapokal gewonnen, nachdem sich das Team im Finale ebenfalls im Elfmeterschießen knapp gegen Chelsea (11:10) durchgesetzt hatte.

Quadrupel möglich

Zuvor war Klopp mit den Reds im FA Cup nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Seit 2012 hatte der Club nicht mehr im Finale gestanden - und damals gegen Chelsea verloren.

Zeit zum Feiern haben Klopp und seine Mannschaft nicht. Schon am Dienstag spielt der Champions-League-Finalist in der Premier League beim FC Southampton und muss am vorletzten Spieltag unbedingt gewinnen, um die Minimalchance auf den Gewinn der Meisterschaft und möglicherweise sogar das Quadrupel zu wahren.

Das erste FA-Cup-Endspiel wurde im März 1872 in London im The Oval ausgetragen, das heute ein Cricket-Stadion ist. Die Partie zwischen Chelsea und Liverpool war das 141. Finale. Wegen des Ersten und Zweiten Weltkriegs gab es von 1916 bis 1919 und von 1940 bis 1945 keine Endspiele.