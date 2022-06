Erster Lesetag Bachmann-Preis: Ringen um menschliche Existenz

Der deutsche Theaterautor Leon Engler stellte in seiner "Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten" das Scheitern eines Jungschauspielers in den Mittelpunkt. Der in New York lebende Journalist und Autor Hannes Stein erzählte "Die königliche Republik" aus der Perspektive eines schwarzen Ex-Professors, bei dem Wahn und Wirklichkeit verschwimmen.