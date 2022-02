Erzbistum Köln Am Mittwoch kommt Woelki zurück - oder doch nicht?

Die ursprünglich geplante Teilnahme an einer Messe im Kölner Dom hat er in der vergangenen Woche jedoch abgesagt, ebenso wie einen ökumenischen Gottesdienst in Düsseldorf am Samstag. Doch sein Amt will er offenbar wieder antreten. Jedenfalls teilte das Erzbistum Köln mit: "Für den Zeitpunkt seiner Rückkehr als Erzbischof von Köln am 2. März hat der Kardinal einen Fastenhirtenbrief und eine Medienmitteilung angekündigt."