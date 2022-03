ESC-Vorentscheid "Ich will gewinnen": Malik Harris singt für Deutschland

Die sechs Songs der Endrunde bei "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" wurden eingerahmt vom Gedenken an den Krieg in der Ukraine. Der aus dem bayerischen Landsberg am Lech stammende Harris, Sohn des US-Moderators Rick Harris, setzte sich mit seinem auf Englisch gesungenen Song "Rockstars" durch. Nach dem Votum der beteiligten Radiosender hatte er noch auf Platz zwei gelegen.