EU-Beratungen Litauen warnt in Brüssel vor Sanktionsmüdigkeit

"Es gibt dieses Gefühl im Raum, dass wir uns gerne mal hinsetzen und durchatmen würden, weil die ersten drei oder gar vier Wochen (...) für die Europäer unglaublich schwierig waren", sagt er in Brüssel. Er denke aber, das dies eine "sehr schlechte Botschaft" an diejenigen sei, die in der Ukraine tatsächlich kämpften.