EU-Kommission unbeirrt Streit um Pestizideinsatz spitzt sich zu

Bärbel Gerowitt von der Universität Rostock betont, dass die Herausforderung, weniger Chemikalien auf Feldern einzusetzen, nicht neu ist. "Der ganze Sektor hatte eigentlich 30 Jahre Zeit, sich an die Idee zu gewöhnen", so die Professorin. Aus ihrer Sicht muss aber auch die Gesellschaft mitziehen. Demnach müssten sich Verbraucherinnen und Verbraucher umorientieren in dem, was sie kaufen können oder was sie für Lebensmittel bezahlen.