Euroleague Endstation Barcelona: Aus für Bayerns Basketballer

Der Bundesligist verlor das fünfte und entscheidende Viertelfinale beim Titelfavoriten FC Barcelona mit 72:81 (37:31) und musste sich in der Best-of-five-Serie mit 2:3 geschlagen haben. Während für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri die Euroleague-Saison beendet ist, steht der FC Barcelona am 19. Mai im Halbfinale und trifft in Belgrad auf Real Madrid.