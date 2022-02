Europa League Eklatante Abwehrschwächen: Frust beim BVB

Selbst beim späten Anschlusstreffer von Raphael Guerreiro (82.) zum 2:4 (0:2)-Endstand im ersten Zwischenrunden-Duell der Europa League mit den Glasgow Rangers verzichtete der verletzte Tribünengast auf jede Regung. Der neuerliche spielerische Offenbarungseid des BVB verdarb nicht nur dem Torjäger die Laune. "Wir spielen sehr viel unsinnigen Fußball und machen die Gegner damit unnötig stark. So gewinnst du mal, und so verlierst du mal, aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein", klagte Mats Hummels.