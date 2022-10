In der Bundesliga stehen die Freiburger vor dem zehnten Spieltag unmittelbar vor dem deutschen Rekordmeister auf dem zweiten Platz. In der Europa League ist der Einzug in die K.o.-Phase nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg beim FC Nantes am Donnerstag perfekt, und seit inzwischen elf Partien hat das Team von Trainer Christian Streich nicht mehr verloren. "Wenn wir jetzt nicht mit einer breiten Brust und einer Menge Selbstvertrauen dort auftreten, dann weiß ich nicht, was man dazu noch braucht", sagte Flekken.