Europa League Große Namen für Unions Europa-Pläne: "Noch nicht vorbei"

"Am Schluss wollen wir in der Europa League überwintern, ist ja logisch", sagte Fischer. Sein verlässlicher Außenverteidiger Julian Ryerson staunte ein wenig, als ihm in der Interview-Zone des Stadions an der Alten Försterei die Optionen für die Playoff-Gegner aufgezählt wurden. Barca, Juve, Ajax. Das klingt dann doch anders als Posen, Molde oder Silkeborg als derzeit mögliche K.o.-Gegner in der tieferen Conference League.