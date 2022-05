Europa League Leipzig verspielt in Glasgow erste Finalteilnahme

Das Gegentor zeigte Wirkung. Viel zu schnell verlor die Tedesco-Elf den Ball, wie auch beim zweiten Nackenschlag, als Josko Gvardiol den Ball verlor. Kamara nahm das Geschenk an und traf unhaltbar für Gulacsi ins lange Eck. Tedesco schüttelte in der Coaching Zone nur den Kopf. Und es hätte noch schlimmer kommen können: Denn kurz darauf traf Joe Aribo aus kurzer Entfernung den Ball nicht richtig (29.). Aus Leipziger Sicht war nur ein Schuss von Dani Olmo von der Strafraumgrenze über das Tor die einzige nennenswerte Szene (28.).

RB Leipzig kann Erwartetes nicht verhindern

Auch Yussuf Poulsen, der auch aufgrund seiner körperlichen Vorteile für André Silva ins Team gekommen war, konnte wenig bewirken. "Es ist genau das eingetroffen, was wir verhindern wollten. Sie haben schnelle Bälle in die Box gebracht. Es ist sehr schwer zu verteidigen", bemängelte Christopher Vivell, der Technische Direktor von RB, in der Halbzeitpause bei RTL+: "Wir müssen unsere technischen Fähigkeiten mehr nutzen."

Im zweiten Durchgang zogen sich die Rangers etwas zurück und verstärkten die Defensive. Doch trotz langer Ballbesitzphasen kam RB zunächst nicht zu gefährlichen Chancen, dagegen lauerten die Rangers auf Konter. Nach einer Stunde reagierte Tedesco und tauschte den schwachen Olmo gegen Dominik Szoboszlai aus. Es hätte auch noch andere Spieler treffen können.

Es dauerte bis zur 70. Minute, als die Gäste zur ersten Großchance kamen. Der 40-jährige Allan McGregor parierte aber großartig gegen Konrad Laimer. Wenige Sekunden später war er aber machtlos, als Nkunku nach Flange von Angelino zur Stelle war. Plötzlich wurde es leise und die Beine bei den Rangers schwer. Und doch schlug der Rekordmeister noch einmal zurück. Nach Flanke von Kent rettete Gvardiol zunächst auf der Linie, aber Lundstram war im Nachschuss erfolgreich. Danach war kein Halten mehr.