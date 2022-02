Europa League Leipziger Lehren aus der spanischen Abwehr-Überraschung

So tief hieß: mit einer Fünfer-Abwehrkette. Und die machte RB das Fußballspielen in der Red Bull Arena recht schwer. Ein Blick auf die Heimbilanz von Real Sociedad in der spanischen Liga lässt aber vermuten, dass dem Tabellenvierten der Bundesliga im Rückspiel der Zwischenrunde in der Europa League am kommenden Donnerstag in San Sebastian erst recht ein erneut zermürbender Gegner droht.