Europa League Mit Videos: Freiburg bereit für Aserbaidschans Meister

Nach Meinung von Freiburgs Offensivmann Vincenzo Grifo hilft die Vielzahl an Videos und technischen Hilfsmitteln gerade bei der Vorbereitung auf Gegner, die sonst nicht so sehr im Fokus stehen. "In meinem Freundeskreis hatte ich auch: 'Karabach? Kenne ich erstmal nicht'", so der 29-Jährige. Anhand der Videos könne man das andere Team jedoch gut analysieren. "Ich weiß nicht, ob das vor zehn, zwanzig Jahren so machbar gewesen wäre", sagte Grifo. "Heutzutage ist es so. Das ist ein Riesenvorteil für uns Spieler."