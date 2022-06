Europa-League-Sieger Nach Platzsturm: Geisterspiel auf Bewährung für Frankfurt

Nach dem 1:0-Sieg gegen West Ham und dem damit verbundenen Einzug ins Endspiel der Europa League waren tausende Eintracht-Anhänger in ihrer Euphorie auf den Rasen gestürmt. Neben diesem Fehlverhalten ahndete die UEFA-Kammer das mehrfache Abbrennen von Pyrotechnik und das Werfen von Gegenständen. Frankfurt ist in der kommenden Saison erstmals in der Königsklasse dabei. Die Gruppenauslosung findet am 25. August statt.