Europa League Trainer Fischer und Union peilen Überwintern in Europa an

Zingler: Von Erfolg "nicht so überrascht"

Die Köpenicker sind in dieser Saison in Pflichtspielen bislang ungeschlagen und stehen in der Bundesliga punktgleich mit dem FC Bayern München auf Platz vier. Zingler äußerte sich selbstbewusst zu dem hervorragenden Start: "Ich bin nicht so überrascht wie andere." Er sehe, was beim Club jeden Tag gemacht werde, was die Organisation leiste.