Europa League Unioner Stresswochen nun auch noch mit Malmö-Nachspiel

Malmö (dpa) – Mitten in die Stresswochen platzt nun auch noch die Aufarbeitung der skandalösen Vorgänge von Malmö beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die UEFA dürfte sich einschalten, die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin wollen aber selbst auch diejenigen finden, die für die Unterbrechung der Partie beim schwedischen Fußball-Rekordmeister verantwortlich waren. "Das werden wir auswerten mit der Szene, das ist ganz klar", kündigte Vereinspräsident Dirk Zingler an: "Am Ende sind es immer wenige. Das hört sich zwar an wie eine Floskel, aber es ist die Wahrheit."