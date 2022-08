Europäischer Supercup Reizfigur Kroos und das Wertschätzungsproblem

Kroos ist in der vergangenen Dekade der mit Abstand erfolgreichste Fußballer Deutschlands. Neben dem WM-Sieg von Brasilien gab es gleich fünfmal den Henkelpott, dazu nationale Meisterschaften und Pokale in Spanien, mehrere Triumphe bei Supercups und Club-Weltmeisterschaften. Was die sportlichen Erfolge angeht, ist Kroos über jeden Zweifel erhaben.

Erfolgreich, aber nie verehrt in der Heimat

Doch der gebürtige Greifswalder wurde daheim nie verehrt, sondern maximal respektiert. Der langjährige Bayern-Patron Uli Hoeneß urteilte vor einem Jahr, Kroos' Art zu spielen sei "total vorbei" und der Mittelfeldmann passe "mit seinem Querpass-Spiel nicht mehr in den Fußball". Unter Kritikern hält sich - Titelflut hin oder her - weiter der Spitzname "Querpass-Toni". Kroos sagte zur Wertschätzung einmal: "Besser in Deutschland umstritten und weltweite Anerkennung als andersrum."

Dass der frühere Bayern-Star außerhalb des Platzes als Reizfigur wahrgenommen wird, hat er sich aber auch selbst zuzuschreiben. Der Schlagabtausch mit ZDF-Mann Kaben reiht sich ein in eine Serie von Provokationen und offenen Duellen, häufig geführt über Twitter oder den Podcast "Einfach Luppen", den er regelmäßig zusammen mit seinem Bruder Felix aufnimmt.

Im Juli stichelte Toni Kroos mit der Aussage, Ed Sheeran habe mit seinem Konzert etwas geschafft, was er sehr selten erlebt habe: "Dass die Leute glücklich aus einer Veranstaltung im Schalke-Stadion gehen." Der Konter der Königsblauen ließ nicht lange auf sich warten. "Wenigstens können wir nach Abpfiff coole Interviews geben."