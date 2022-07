Europameisterschaft Bayern-Spielerin Stanway schießt England ins Halbfinale

Im Viertelfinale in Brighton setzten sich die Engländerinnen erst nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) gegen Spanien durch. Die Lionesses kämpfen nun am 26. Juli gegen den Gewinner der Begegnung zwischen Schweden und Belgien um den Einzug ins Endspiel am 31. Juli. In den beiden anderen Viertelfinalspielen stehen sich Deutschland und Österreich sowie Frankreich und die Niederlande gegenüber.