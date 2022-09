Europameisterschaft DBB-Team heiß auf Frankreich - Schröder: "Sind bereit"

Nach einer holprigen Vorbereitung mit vielen Absagen und Verletzungen scheint die deutsche Mannschaft rechtzeitig vor dem Start in die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September) in Schwung zu kommen. "Wir haben in der WM-Qualifikation gegen Schweden und Slowenien jeweils 20 gute Minuten gespielt", sagte Herbert. "Aber wir müssen weiter an uns arbeiten."