Europameisterschaft Modus, Favoriten, TV: So läuft die Handball-EM

Mit welchen Aussichten geht das deutsche Team ins Turnier?

Die Schützlinge von Alfred Gislason sehen sich eher in der Außenseiterrolle. "Wir sind kein Kandidat für eine Medaille, deshalb reden wir auch nicht davon", sagt der Bundestrainer. Die letzten großen Erfolge gelangen 2016 mit dem EM-Triumph in Polen und Olympia-Bronze in Rio. Seither blieb die DHB-Auswahl bei allen großen Turnieren ohne Edelmetall.

Wo kann man die EM-Spiele sehen?

Alle deutschen Auftritte werden im klassischen Fernsehen bei ARD und ZDF sowie beim Internetanbieter "sportdeutschland.tv" gezeigt. Der Online-Sportsender überträgt alle Partien der Endrunde - allerdings gegen eine Gebühr von zwölf Euro. Ohne zusätzliche Bezahlung gibt es neben den deutschen Spielen bis zu 18 weitere Begegnungen bei Eurosport zu sehen.

Was ist mit Corona?

Die Pandemie hält die Teams schon im Vorfeld in Atem. Viele Endrundenteilnehmer vermeldeten in der Vorbereitung positive Corona-Fälle. Die deutsche Mannschaft blieb davon bislang verschont. Alle EM-Teilnehmer - Spieler, Trainer, Funktionäre - müssen geimpft sein. Trotz steigender Fallzahlen sind - anders als bei der WM vor einem Jahr in Ägypten - wieder Zuschauer erlaubt. Die Hallen in der Slowakei dürfen zu maximal 25 Prozent ausgelastet werden, in Ungarn gibt es derzeit gar keine Zuschauerbeschränkungen.